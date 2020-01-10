رسميا.. نهضة بركان يتعاقد مع حدراف وياجور

نجح مسؤولو فريق نهضة بركان لكرة القدم في التعاقد مع الثنائي محسن ياجور، وزكرياء حدراف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الفريق البرتقالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الجمعة، تعاقده مع ياجور، وحدراف، بموجب عقد يمتد لموسم ونصف، علما أن التقديم الرسمي للاعبين سيكون الأسبوع القادم، بالملعب البلدي ببركان.

وانضم اللاعبان إلى النهضة البركانية بعد فسخ عقديهما مع نادي ضمك السعودي، الذي تعاقد معهما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية، من فريق الرجاء الرياضي.

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وبتعاقده مع ياجور، وحدراف، يكون الفريق البرتقالي، قد نجح في قطع الطريق أمام مجموعة من الأندية، التي كانت ترغب في ضمهما، على غرار الرجاء، والوداد البيضاويين، والدفاع الحسني الجديدي.

يذكر أن نهضة بركان يتصدر جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 27 نقطة، جمعها الفريق من 8 انتصارات، و3 تعادلات، مع العلم أنه الوحيد، الذي لم يتعرض لأي خسارة في بطولة هذا الموسم.

وإلى جانب تألقه في البطولة، يُبصم ممثل مدينة الليمون على أداء جيد في مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، إذ يتصدر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن موتيما بيمبي الكونغولي الثاني، بينما يأتي زاناكو الزامبي ثالثا بـ3 نقاط، في حين يتذيل إيساي من البنين ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.