هـ. أم الفحم يعود لسكة الانتصارات في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق هبوعيل أم الفحم إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على هبوعيل بيتح تيكفا بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدفين نظيفين أحرزهما كل من اللاعبين أليؤور مشعلي في الدقيقة 37 وبن ليفي (ذاتي) في الدقيقة 43.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 جاء الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم بواسطة اللاعب يونس جبارين، بعدها تمكن الفريق الخصم من تقليص الفارق بهدفين متتاليين في الدقائق 82 و90.

وبهذا الفوز، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة بالدوري ضيفا على شقيقه أبناء اللد يوم الجمعة القادم.