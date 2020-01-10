أخاء الناصرة يخسر أمام هـ. نوف هجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل نوف هجليل بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة. وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور المئات من المشجعين. وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب علاء بكر بعد مرور 19 دقيقة على بداية اللقاء. Advertisements وخلال مجريات الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 60 أحرز هبوعيل نوف هجليل المباراة بهدف ثان لصالحه. وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق النصراوي عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري. هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة القادم.

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