الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثمانية مسؤولين كبار في النظام، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس.

وحددت إدارة الرئيس دونالد ترامب، 17 منتجا للمعادن وشركات مناجم إيرانية، شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقرا لها، وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين.

جاء ذلك وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين خلال مؤتمر صحافي، حيث قال "نعلن عقوبات إضافية على النظام الإيراني"، وأضاف أن العقوبات الجديدة تستهدف "كبار المسؤولين لتورطهم في الهجوم الصاروخي"، وساهموا في تحقيق "أهداف زعزعة الاستقرار".

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وكان الرئيس الأميركي قد أعلن اعتزام إدارته، فرض عقوبات إضافية على طهران نتيجة هجومها على القوات الأميركية في العراق، فجر الأربعاء الماضي، في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة أميركية في العراق الأسبوع الماضي.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الجنرال الإيراني كان يخطط لشن هجمات على سفارات أميركية.

وتابع في مؤتمر صحافي، إن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أميركية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة".