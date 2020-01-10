اخبار العالم

مقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في البصرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بمقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقاً بعملية القتل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا