مقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في البصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقاً بعملية القتل".