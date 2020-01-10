مقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بمقتل مراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة".
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقاً بعملية القتل".
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