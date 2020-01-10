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طاقم كوري سعودي لقيادة مواجهة الاولمبي امام البحرين

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2020-01-10 | 16:42

طاقم كوري سعودي لقيادة مواجهة الاولمبي امام البحرين

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اسندت لجنة الحكام في النهائيات الآسيوية للمنتخبات تحت سن 23 الجارية في تايلند ،مهمة قيادة لقاء العراق والبحرين يوم غد السبت، الى طاقم تحكيم كوري سعودي.
وسيقود  الكوري الجنوبي كو هيونغ جينا المباراة، يساعده مواطنيه الحكمين  يوون كوانغ، وبارك سانغ جون.

فيما سيكون الحكم الرابع تركي الخضير من ، وحكم الفيديو المساعد كيمورا هيرويوكي من اليابان، والحكام المساعدين لحكم الفيديو، كيم جونغ هيوك من كوريا الجنوبية، ومواطنه كيم هي غون.


وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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