طاقم كوري سعودي لقيادة مواجهة الاولمبي امام البحرين

وسيقود الكوري الجنوبي كو هيونغ جينا المباراة، يساعده مواطنيه الحكمين يوون كوانغ، وبارك سانغ جون.

فيما سيكون الحكم الرابع تركي الخضير من السعودية، وحكم الفيديو المساعد كيمورا هيرويوكي من اليابان، والحكام المساعدين لحكم الفيديو، كيم جونغ هيوك من كوريا الجنوبية، ومواطنه كيم هي غون.



وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت.