الداخلية: القبض على متهمين كسرا انبوب نفط بهدف السرقة في المثنى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين كسرا انبوب نفط بهدف السرقة في محافظة المثنى. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في المثنى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة المثنى، اقدما على كسر أنبوب للنفط وسرقته بهدف بيعة في الأسواق السوداء".



وأضافت أن "المتهمين ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مسدس"، مبينة انه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بجريمتهما، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 4 ارهاب بدلالة المادة 6 من تهريب المشتقات النفطية".

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