واشنطن ترجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

رجح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، سقوط الطائرة الأوكرانية جراء صاروخ إيراني، مشيرا إلى أن هناك معلومات تفيد بتهديد وشيك من إيران يشمل السفارات الأمريكية.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن بلاده مستمرة في حملة الضغط على إيران طالما واصلت أنشطتها غير القانونية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن تجاه النظام الإيراني ستمنعه من الاستمرار في سياسته الخارجية التدميرية.

وأوضح أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل 8 مسؤولين إيرانيين، في إشارة إلى العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية الجمعة الماضي، كان يخطط لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو إنه من المحتمل أن صاروخا إيرانيا هو سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية التي سقطت فجر الأربعاء الماضي، لكن بلاده ستنتظر انتهاء التحقيقات.

وتابع حديثه قائلا: "لا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواعدنا في العراق".

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ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية كان سيتم اتهامها بالإهمال إذا لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا باستهداف قاسم سليماني، مشددا على مواصلة بلاده تأمين وحماية قواتها في العراق.

وعن القوات الأمريكية في العراق، قال وزير الخارجية الأمريكي: "وجودنا في العراق هدفه محاربة تنظيم داعش الإرهابي وحماية الشعب العراقي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن إيران فقدت القدرة المالية على تمويل حزب الله والعديد من المليشيات الإرهابية التابعة لها في الخارج.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران في تسليم الصندوقين الأسودين.