العراق يشكو إيران لمجلس الأمن: انتهكت مبادئ حسن الجوار

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وكالاتالجمعة 2020/1/10 07:28 م بتوقيت أبوظبي
العراق يحتج رسميا لدى مجلس الأمن على انتهاك إيران لسيادته
شكا العراق في رسالة لمجلس الأمن الدولي، انتهاك إيران لسيادته، مشيرا إلى أن حجة طهران بالدفاع عن نفسها لتبرير قصفها للأراضي العراقية "مرفوضة"، وانتهاك لمبادئ حسن الجوار.
وأدان العراق، في رسالة رسمية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إقحامه في صراعات إقليمية أو دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على أمنه.
وطلبت بغداد من مجلس الأمن شجب خرق الأطراف المتنازعة لسيادته وتهديد أمنه، مؤكدا أن قصف إيران للأراضي العراقية ينتهك مبادئ حسن الجوار.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبدالمهدي، رفضه أي انتهاك لأراضي العراق من قبل أي طرف، داعيا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد.
جاء ذلك عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.
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