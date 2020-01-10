12 قتيلا في تفجير استهدف مسجدا جنوب باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 12 شخصا وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد جنوب غرب باكستان الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات إن "الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم".
وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 10 جثث و16 جريحا إلى المرفق الطبي.
وكانت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية قد نقلت عن مصادر بالشرطة قولها إن انفجارا وقع في منطقة غوث آباد المكتظة بالسكان بمدينة كويتا.
وأضافت الشرطة أنه تم نقل مصابين إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج الطبي.
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