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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 13 في انفجار بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
قى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، جراء انفجار وقع اليوم الجمعة، في مدينة "كويتا" الباكستانية.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة الباكستانية قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الانفجار على الفور من أجل مساعدة الضحايا.
وأضافت الشرطة أنه تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.
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