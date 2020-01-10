جمال محسن يكشف سبب تبني الميليشيات حادث إستهداف أرامكو برغم إثبات تورط إيران .. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

كشف رئيس تحرير موقع الخليج 365، الدكتور، جمال محسن سبب تبني ميليشيا الحوثي الإنقلابية لحادث إستهداف منشآة ارامكو النفطية في السعودية على الرغم من التحقيقات أكدت وأثبتت أن إيران هي من تقف وراء الحادث .



وقال الدكتور جمال محسن في مداخلة له على قناة الغد المشرق، أن الميليشيات بتبنيها هذه الحادثة تريد أن تظهر أمام أنصارها والمجتمع الداخلي أنها لازالت تمتلك القوة والقدرة .. لافتاً إلى إيران تلعب دور الجيش المستعار ويريدون أن يوجدوا مسوغ قانوني لجريمة إيران وإعتداءها على المنشآة السعودية .

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وتطرق الدكتور جمال محسن إلى تقرير فريق المحققين الدوليين بشأن .. مشيراً إلى أن هذا الإعتداء تم على الرغم من عدم وجود عداوة مباشرة بين إيران والسعودية وهو ما يجعله جريمة من جرائم الحرب التي تسجل ضد إيران .

وأكد الدكتور جمال محسن أن على إيران تحمل عواقب جريمتها وان من حق السعودية أن تطالب إيران بدفع تعويضات خسائر هذا الهجوم إلى جانب العقوبات المفروضة عليها .. مشدداً على ضرورة وجود قرار حاسم من المجتمع الدولي ضد إيران لتعزيز فرص السلام وإحباط اي محاولة ايرانية لاحقة .

منطقة المرفقات معاينة فيديو YouTube جمال باراس: التقرير الأممي يؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم على منشآت النفط السعودية