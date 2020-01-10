وزارة الدفاع اليمنية: ضربات أرامكو انطلقت من اليمن

أكد مسؤولون في وزارة الدفاع في صنعاء، أن الضربات التي استهدفت منشأتي شركة "أرامكو" السعودية، في أيلول من العام الماضي، انطلقت من اليمن، مشككين في صحة المعلومات التي نقلتها تسريبات من تقرير أممي حول مسؤولية إيران عن الهجمات.
ويأتي تأكيد المسؤولين اليمنيين، بعد ورود تقارير دولية توقعت أن مصدر الضربات التي استهدفت أرامكو هو إيران وليس اليمن، وتجدر الإشارة إلى أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية.
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