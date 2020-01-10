وزارة الدفاع اليمنية: ضربات أرامكو انطلقت من اليمن

أكد مسؤولون في ​وزارة الدفاع​ في ​صنعاء​، أن الضربات التي استهدفت منشأتي شركة "​أرامكو​" ​السعودية​، في أيلول من العام الماضي، انطلقت من ​اليمن​، مشككين في صحة المعلومات التي نقلتها تسريبات من تقرير أممي حول مسؤولية ​إيران​ عن الهجمات.

ويأتي تأكيد المسؤولين اليمنيين، بعد ورود ​تقارير​ دولية توقعت أن مصدر الضربات التي استهدفت أرامكو هو إيران وليس اليمن، وتجدر الإشارة إلى أن جماعة "​أنصار الله​" كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية.

