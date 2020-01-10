سفير إيران ببريطانيا: لم يُطلق أي صاروخ أثناء تحليق الطائرة الأوكرانية

شدّد السفير الإيراني لدى ​بريطانيا​ ​حميد بعيدي نجاد​، على "ضرورة تجنّب إصدار حكم متسرّع حول سقوط الطائرة الأوكرانيّة"، مؤكّدًا أنّه "لم يجرِ إطلاق أي ​صاروخ​ أثناء تحليق الطائرة الأوكرانيّة".

وعلّق في تصريح صحافي، على تناقُل بعض المشاهد المصوّرة عن إصابة صاروخ لطائرة لافتًا إلى أنّ "هناك أفلام مختلفة تنقض كلّ واحدة الأُخرى، وأنّ هناك طائرات "بوينغ" متعدّدة في الدول الأُخرى تعرّضت للإحتراق". وركّز على أنّ "علينا أن نتجنّب إصدار حكم متسرّع على الفيديوهات الّتي يجري تناقلها، وأن نسمح للخبراء بإجراء تحقيقاتهم ودراسة معلومات الصندوق الأسود".