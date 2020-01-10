شدّد السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، على "ضرورة تجنّب إصدار حكم متسرّع حول سقوط الطائرة الأوكرانيّة"، مؤكّدًا أنّه "لم يجرِ إطلاق أي صاروخ أثناء تحليق الطائرة الأوكرانيّة".
وعلّق في تصريح صحافي، على تناقُل بعض المشاهد المصوّرة عن إصابة صاروخ لطائرة لافتًا إلى أنّ "هناك أفلام مختلفة تنقض كلّ واحدة الأُخرى، وأنّ هناك طائرات "بوينغ" متعدّدة في الدول الأُخرى تعرّضت للإحتراق". وركّز على أنّ "علينا أن نتجنّب إصدار حكم متسرّع على الفيديوهات الّتي يجري تناقلها، وأن نسمح للخبراء بإجراء تحقيقاتهم ودراسة معلومات الصندوق الأسود".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران ببريطانيا: لم يُطلق أي صاروخ أثناء تحليق الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.