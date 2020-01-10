مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين نتيجة تفجير بمسجد في جنوب غرب باكستان

أعلن قائد شرطة إقليم بلوشستان في ​باكستان​ محسن حسن بات، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرين في ​انفجار​ قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد ببلدة قريبة من كويتا في جنوب غرب باكستان".

من جهته، أكّد الطبيب محمد وسيم في "مستشفى سندمان" في كويتا "وصول 10 جثث و16 جريحًا إلى المرفق الطبي".