أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ عن " تنفيذ عملية استباقية استهدفت أحد قادة ما يسمى بـ"أجناد الخلافة" الموالية ل​تنظيم داعش​ الارهابي، حيث تم استدراج الإرهابي ونصب كمين محكم له"، مشيرةً الى ان "الإرهابي المستهدف مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية: أوقفنا إرهابياً مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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