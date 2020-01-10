وزير تركي: سنبدأ ببناء 500 وحدة سكنية لضحايا الزلزال بألبانيا نهاية الشهر الحالي

أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، أنّ "بلاده ستبدأ في بناء 500 وحدة سكنية لصالح ضحايا الزلزال في ألبانيا نهاية كانون الثاني الحالي".
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، أربين أحمد تيج، عقب لقائمها في العاصمة تيرانا، أنّه "سيجري البدء بالمشروع اعتبارًا من نهاية كانون الثاني وسننجزه خلال 6 أشهر، ونقدّمه إلى الألبانيّين في أسرع وقت ممكن".
يُذكر أنّ في 26 تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوّة 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال غربي ألبانيا؛ ما أدّى إلى مقتل 51 شخصًا وإصابة أكثر من 900 آخرين. بعدها، وعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإنشاء 500 وحدة سكنية، لضحايا الزلزال.
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