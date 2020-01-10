بومبيو: العقوبات ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني

اشار وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الى ان العقوبات ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل ​المحتجين​.

واوضح بومبيو في ​مؤتمر​ صحفي مع وزير الخزانة الاميركية في ​واشنطن​، ان العقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين كبار بسبب أنشطتهم الإرهابية. وشدد على ان العقوبات ضد إيران سياسية ودبلوماسية. واشار الى ان واشنطن كانت تمتلك معلومات عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد المصالح الأميركية، لافتا الى ان العقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين كبار على صلة بالهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

واكد بومبيو انه لا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي، لافتا الى ان قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان يخطط لهجوم كبير على سفارات أميركية ومنشآت أخرى.

وفيما خص حادثة سقوط الطائرة الاوكرانية فوق طهران، قال نعتقد أن صاروخا إيرانيا على الأرجح أسقط الطائرة الأوكرانية.