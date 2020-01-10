اعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أصدر أمرا بإضافة أفراد إلى قائمة ال​عقوبات​ ضد ​إيران​، وهناك عقوبات ضد 8 مسؤولين كبار في إيران وكان لهم علاقة بالهجمات الصاروخية الأخيرة، وسيتم فرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد، وسيتم فرض عقوبات اخرى حتى تتوقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منوشين: سنفرض عقوبات ضد مسؤول إيراني رفيع المستوى بشأن البرنامج الباليستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.