عثمان يستقبل الملحق العسكري لدى السفارة الإيطالية عارضاً الاوضاع العامة

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بمكتبه بثكنة المقر العام الملحق العسكري لدى ​السفارة الإيطالية​ في ​بيروت​ العقيد LucianoAntoci وضابط الإرتباط المقدم Sergio Lo Presti والمقدم Leonardo Albanesi، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، حيث جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.

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