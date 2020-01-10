أمين عام "الناتو": نرجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني

شدّد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي - الناتو" ينس ستولتنبرغ، على أنّ "الناتو يُطالب إيران بتحقيق شفّاف بالكامل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة"، معلنًا "أنّنانرجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني".
وأكّد في تصريحات صحافيّ’ من بروكسل أنّ "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطّم الطائرة الأوكرانية، ولا يوجد ما يستدعي عدم تصديق رواية أعضاء الحلف حول الحادثة".
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