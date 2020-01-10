أمين عام "الناتو": نرجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني

شدّد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي - ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، على أنّ "الناتو يُطالب ​إيران​ بتحقيق شفّاف بالكامل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة"، معلنًا "أنّنانرجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني".

وأكّد في تصريحات صحافيّ’ من ​بروكسل​ أنّ "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطّم الطائرة الأوكرانية، ولا يوجد ما يستدعي عدم تصديق رواية أعضاء الحلف حول الحادثة".