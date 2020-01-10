سأل رئيس "حزب الكتئاب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، "ألا يكفي اللبنانيين ظلامًا سياسيًّا واقتصاديًّا؟". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "يقولون إنّ التقنين زاد بسبب نقص مادّة الفيول، فيما يُتداول أنّ الكميّة المستورَدة لصالح ​كهرباء لبنان​ في عام 2019 زادت بشكل كبير عن 2018"، مشدّدًا على أنّه "حان وقت الإنتهاء من سوء إدارتكم وألاعيبكم الخفية. أعطوا فرصة لمن هو قادر على الإنقاذ".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل تعليقا على الظلام السياسي والاقتصادي: حان وقت الإنتهاء من سوء إدارتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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