البراكس التقى البستاني: لاعادة جعالة البنزين للمحطات على ما كانت عليه

التقت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني في مكتبها نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس يرافقه رئيس مجموعة "بركس بتروليوم" جورج البراكس وجرى البحث في الحلول القابلة للتنفيذ لحل مشكلة البنزين والمازوت الناتجة عن تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع سعره، لتفادي أي بلبلة في القطاع وانعكاساتها السلبية على المواطن اللبناني.
وشدد النقيب على ان "مطلب اصحاب المحطات هو وضع حد نهائي للخسائر التي يتكبدوها في مادتي البنزين والمازوت وان أي حل يجب ان يتركز على اعادة جعالة البنزين للمحطات على ما كانت عليه سابقا" أي 1900 ليرة وتسليم المحروقات من بنزين ومازوت للمحطات من قبل الشركات المستوردة بالليرة اللبنانية فقط"، مشيرا الى أنه "سيصار الى الاجتماع مجددا مع الوزيرة قبل يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة هذا الموضوع".
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