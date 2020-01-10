القطان: لرجم كل من يتخل عن مسؤولياته الوطنية في إنقاذ البلد

حذر رئس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​، من "الوضع السياسي والإقتصادي الذي نعيشه اليوم"، معتبراً انه "من الممكن أن نصل الى الأسوء إذا بقينا على هذه الحال, الكل يرى الوضع الإقتصادي في ​لبنان​ صعب جدا والوضع المعيشي أصعب والوضع الوظائفي ونسبة ​البطالة​ عالية جدا جدا وللاسف الشديد هناك من لا يزال مصرّ ويتعنت عن القيام بواجباته، هناك من يكذب على ​الشعب اللبناني​ وهناك من يهرب من مسؤولياته ثم يضع المسؤولية على الأخرين, عندما يقع الأنسان في مصيبة لا ينظر الى الاسباب ولا الى المسببات ولا الى أي عامل من العوامل الخارجية, وإنما ينظر كيف يستطيع أن يخرج بأقل الخسائر".

وفي بيان له، اوضح القطان اننا "اليوم نحن في مصيبة في لبنان ونحن على طريق المجاعة والإجرام وعلى طريق القتل والسرقة وأن تأكل الناس بعضها, وهناك للأسف من يقول الى الان إما أن أكون رئيس ​الحكومة​ وإما من بعدي الطوفان وهناك من يقول إما أن يكون لي هذه الوزارة أو من بعدي الطوفان، لذلك من يريد هذا البلد يجب عليه أن يشترك في إنقاذ البلد فالكل مسؤول في الإنقاذ بدون إستثناء"، داعياً إلى "رجم كل من يتخل عن مسؤولياته الوطنية في إنقاذ البلد، كل سياسي سرق ونهب على مدى العشرات من هذه السنوات يجب أن يرجم عندما يتخلى عن مسؤوليته ويهرب, فاليوم المفروض أن لا أحد يهرب خاصة السارقين والفاسدين من السياسيين".