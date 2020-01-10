نقابة مزارعي الحبوب: لدفع مستحقاتنا المقرة قبل استقالة الحريري سريعاً

دعت نقابة مزارعي ​القمح​ والحبوب في ​البقاع​ برئاسة نجيب فارس، الوزارات المعنية إلى "دفع مستحقات مزارعي الحبوب في البقاعين الغربي والاوسط و​راشيا​، والتي تم اقرارها قبل استقالة ​حكومة​ الرئيس ​سعد الحريري​".

وأشارت النقابة إلى أنها راجعت "​ديوان المحاسبة​ ووزارتي ​الاقتصاد​ والمالية، لا سيما أزاء الازمة المالية التي تعصف بالبلاد وتكبد ​المزارعين​ خسائر جمة، نتيجة ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، والاعباء التي يتحملونها، والازمات التي تعصف بقطاع ​الزراعة​ وغلاء البذار و​الأدوية​ الزراعية و​المحروقات​ وحجم الديون وازمات ​القطاع المصرفي​".

وطالبت النقابة حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين، بـ"تحمل مسؤولياتهم والاسراع في دفع مستحقاتنا، وايلاء زراعة القمح والحبوب الاهتمام اللازم، والذي من شأنه ان يساعد بالحد من ازمة استيراد القمح من الخارج والتخفيف من اعباء الاستيراد".

