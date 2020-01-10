القومي الإجتماعي: حرية عميد الأسرى السوريين هي نتاج ايمانه بسوريته

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "عودة عميد الأسرى السوريين صدقي المقت الى الحرية، من دون قيد ولا شرط، هي بفضل الرئيس السوري بشار الأسد وإدارته الحكيمة، التي تضع تحرير الأسرى والأرض ومواجهة الاحتلال والارهاب في رأس سلم الأولويات".
وفي بيان له، أكد الحزب السوري القومي الإجتماعي على أنّ "سنوات المعاناة التي قضاها الأسير المحرر صدقي المقت في معتقلات العدو، لم تنل من عزيمته بل زادته صلابة وعنفواناً، وتمسكاً بحق مقاومة الاحتلال، وتحرير الجولان وكل فلسطين"، مشيراً إلى أن "حرية عميد الأسرى السوريين بعد ثلاثة عقود ونيف من الاعتقال لدى العدو الصهيوني، هي نتاج ايمانه بسوريته، الذي مكنّه من الصمود والصبر في مواجهة كل اشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسه العدو الصهيوني في معتقلاته".
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