أبو شقرا: البنزين متوافر بالأسواق ووزارة الطاقة حريصة على توافر كل المشتقات النفطية

لفت ممثّل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​، بعد اجتماع الموزّعين، إلى أنّ "بعد لقاء عُقد أمس مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ كان إيجابيًّا، نؤكّد للرأي العام أنّ مادّة ​البنزين​ متوافرة في الأسواق المحليّة ولا داع للهلع".

وأوضح في بيان، أنّ "اجتماعات الموزّعين مع الوزارة مستمرّة لمتابعة المستجدّات، خصوصًا أنّ هذه الوزارة تحرص كلّ الحرص على توافر كلّ المشتقات النفطيّة في الأسواق".