لفت ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، بعد اجتماع الموزّعين، إلى أنّ "بعد لقاء عُقد أمس مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني كان إيجابيًّا، نؤكّد للرأي العام أنّ مادّة البنزين متوافرة في الأسواق المحليّة ولا داع للهلع".
وأوضح في بيان، أنّ "اجتماعات الموزّعين مع الوزارة مستمرّة لمتابعة المستجدّات، خصوصًا أنّ هذه الوزارة تحرص كلّ الحرص على توافر كلّ المشتقات النفطيّة في الأسواق".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: البنزين متوافر بالأسواق ووزارة الطاقة حريصة على توافر كل المشتقات النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.