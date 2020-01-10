خارجية هولندا:من المرجح جدا أن صاروخا إيرانياً أسقط الطائرة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الهولندي، ​ستيف بلوك​، قبل اجتماع لوزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ في بروكس، لأنه من "المحتمل جدا أن صاروخا إيرانيا أسقط الطائرة الأوكرانية" التي سقطت قبيل إقلاعها من ​طهران​، لافتاً إلى أن "خطوات الاتحاد الأوروبي التالية ستعتمد على رد فعل طهران تجاه نتائج التحقيق".

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