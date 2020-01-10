شكرا لقرائتكم خبر عن نائب العمرانية لوزير الإسكان: "الأهالى مش لاقيين مياه والوزارة لا حياة لمن تنادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن انقطاع المياه عن سكان منطقتي العمرانية وفيصل وانقطاع خدمة الخط الساخن 125، وذلك إلحاقاً بطلب الإحاطة المقدم من في 6 يناير الجارى، بشأن الاستغاثات والشكاوى الواردة من سكان منطقة نصر الدين، وهي (المنطقة التي تقع في أول شارع الهرم واتجاه شارع مرور فيصل)، وذلك من تأثير أعمال محور الملك عبد الله عليهم، حيث تتسبب هذه الأعمال بصفة مستمرة في انقطاع المياه والكهرباء لعدد كبير من الساعات بسبب القطع الدائم لكابلات الكهرباء وكسر ماسورة المياه جراء أعمال الحفر، وأيضاً شكاوى المواطنين بمنطقتي العمرانية وفيصل بسبب الانقطاع المتزايد للمياه.

وأضاف فؤاد، أن استمرار انقطاع المياه المتزايد بمنطقتي العمرانية وفيصل، لفترات كبيرة من الوقت، تؤثر على المواطنين في حياتهم اليومية، وتعيقهم عن أداء مهامهم الحياتية، كذلك أيضاً انقطاع خدمة الخط الساخن (125) لشركة المياه الصرف الصحي بالجيزة منذ 15 أكتوبر 2019 دون إصلاحها، الأمر الذي سبب حالة من الضيق لدى المواطنين نتيجة هذا الانقطاع المتزايد للمياه لمدة كبيرة لا يتحملها أحد.

وانتقد إغلاق سبل تلقي الشكاوى من قبل الشركة، مما جعلهم يتقدمون بشكواهم واستغاثاتاهم للنواب لنقل شكواهم نيابة عنهم، ولإيصال صوتهم إلى المسئولين، متابعا: "على الرغم من معاناة المواطنين إلا ان وزارة الإسكان تتجاهل كم هذه الاستغاثات، وينطبق عليها مثل "لا حياة لمن تنادى" والأكثر فداحة أنه وعند الإبلاغ عنها إلى مدير شبكات الهرم، يتم الاستجابة إلى الشكوى في مدة لا تقل عن 48 ساعة، بسبب قلة فرق الصيانة الموجودة وهو ما تقدمنا بصدده بخطاب إلى رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة يحمل رقم إحالة 1049/2019 م.ف، ولذا ونظراً للمعاناة التي يعيشها المواطنون وأسرهم، ونظراً لغلق منافذ الشكاوى في وجوههم من قبل الشركة، وتأخر الاستجابة إلى الشكاوى المقدمة بسبب قلة فرق الصيانة الموجودة، فإني أتقدم بطلب الإحاطة هذا على أن يحال إلى لجنة الإدارة المحلية لبحثه و اتخاذ ما يلزم تجاهه".