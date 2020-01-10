شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان ضد الصحفيين يتزايد.. الحكم بسجن كاتب تركى لفضحه اضطهاد سجناء عفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن محكمة تركية، قضت غيابيًا، بالسجن 5 شهور على رئيس تحرير جريدة يني أكشم التركية الأسبق، عثمان آكين، بتهمة الإساءة علنًا إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية التابعة للدولة التركية، حيث تم عقد الجلسة الثانية للقضية المرفوعة ضد عثمان آكين، في محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية، بحضور محاميه أوزجان قيليج، الذي أعلن أنه سيقدم دفاعه بشكل كتابي وسيطلب براءة موكله بعد تقدمه بشكوى جنائية مباشرة إلى مكتب المدعي العام دون طلب تعويض فيما يتعلق بالخبر الذي يحمل عنوان اضطهاد سجناء عفرين.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه في أكتوبر 2019 حكمت محكمة جنايات اسطنبول الابتدائية على آكين بالسجن عام وثلاثة أشهر بتهمة الترويج لمنظمات إرهابية، فيما تقبع صاحبة الجلالة في تركيا في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتعرض الصحفيون المعتقلون لانتهاكات بدنية واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم في متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك.

ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن لجنة حماية الصحفيين، كشفت في تقريرها، الشهر الماضي، عن الدول الأعلى عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين هذا العام.

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وقالت اللجنة، إن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضي، كما احتلت تركيا المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية. وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.

كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تتراوح ما بين 35 - 330 %، حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرا إلى أن وراء القرار، والي محافظة دياربكر التركية حسن بصري جوزال أوغلو، الذي عُين كوصي على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزراقلي الذي عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية.