شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل الصعيد ترسل برقية تأييد للرئيس السيسي لمواجهة أى تحديات راهنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، مؤتمر حاشد، بمدينة قنا، لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر نواب البرلمان وبمشاركة الإعلامي فهمي عمر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

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وقال الإعلامي فهمي عمر، أحد أبرز رموز قبيلة الهوارة إن قبائل الصعيد، ترسل برقية تفويض وتأييد وطني للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، باصطفاف وطني كامل لكل قبائل الصعيد من بني سويف وحتى أسوان، مؤكدًا أن حجم الانجازات الذي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة على مدار 50 عامًا الماضية، لحرص القيادة السياسية بمصر بحزم وجدية علي تحقيق نهضة متكاملة .

وأكد النائب هشام الشعيني، رئيس مجلس القبائل العربية بصعيد مصر والبحر الأحمر، أن قبائل الصعيد تجدد العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف معه في مواجهة أي تحديات مهما كانت صعوبتها لحماية الأمن القومي المصري، مضيفًا أن قبائل الصعيد كانت وما زالت في قلب كافة المواقف الوطنية .

وشهد المؤتمر عرض فيلمًا تسجليًا لأبرز الانجازات التي شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة المجالات .