عاجل.. السلامي يكشف عن تشكيلة الرجاء ضد شبيبة القبائل الجزائري

أعلن مدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في مواجهة اليوم أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، على أرضية ملعب 1 نونبر بتيزي وزو، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال افريقيا.

وضمت تشكيلة الفريق الأخضر، أنس الزنيتي في مركز حراسة المرمى، ثم الرباعي محمد الدويك، وعبد الرحيم شاكر، وسند الورفلي، وعبد الجليل اجبيرة، في خط الدفاع.

أما في منتصف الملعب، اعتمد السلامي على عمر العرجون، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، ومحسن متولي، ثم الثنائي الهبطي، وبين مالانغو نغيتا في خط الهجوم.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية يحتل وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفا بنقطة وحيدة عن الترجي التونسي المتصدر، ومبتعدا بـ3 نقاط عن شبيبة القبائل ثالث الترتيب، بينما يأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الأخير بنقطة واحدة.