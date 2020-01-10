عبيابة يُغضب المسرحيين.. بوحسين: الدعم هزيل وكلامك مهين للقطاع

أثارت تصريحات الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بأن هناك فرقا مسرحية تستفيد من الدعم دون أن تبيع تذكرة واحدة، وعروضا مسرحية عرضت أمام كراس شبه فارغة، وذلك خلال مناقشته مشروع قانون 23.19، الخاص بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس؛ غضب المسرحيين المغاربة.

واعتبر مسعود بوحسين، نقيب المسرحيين المغاربة، أن تصريح الوزير إن كان صحيحا فهو غير مقبول ولا صحيح.

وأوضح مسعود بوحسين، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الوزير بتصريحاته المختلفة يصور لنا وكأن الدعم، الذي تمنحه الوزارة عبارة عن أموال طائلة، بينما هو في الواقع هزيل، ولا يغطي مصاريف الفرق المسرحية، التي لاتزال تنتظر الدفعة الثانية منه لسنة 2019.

وشدد مسعود على أن مبالغ الدعم، الممنوحة للفرق المسرحية، هزيلة مقارنة بدعم المخرجين السينمائيين.

Advertisements

أما عن تصريح عبيابة بأن المسرح المغربي ليس في المستوى، ولايبيع تذاكر؛ فرد نقيب المسرحيين المغاربة بالقول: “أنصح الوزير بأن يتابع ما يقدمه المسرح المغربي”.

واستطرد بوحسين: “صحيح أن ثمة عروضا دون المستوى، وهذا لا يخص المسرح المغربي وحده، بل في العالم، لكن في المقابل هناك جوائز مهمة يحصدها المسرحيون المغاربة في مختلف بلدان العالم”.

واعتبر بوحسين أن كلام الوزير فيه كثير من الحيف، وعدم دقة، ومعرفة جيدة بواقع المسرح في المغرب، مطالبا الوزارة ببذل مجهودات لتطوير المسرح المغربي.

وأكد المتحدث ذاته أن كلام الوزير غير مقبول، ومهين للقطاع المشرف عليه، وهو عبارة عن كلام مقاه غير دقيق.