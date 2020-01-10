دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء بالقميص الأخضر ضد شبيبة القبائل الجزائري

يدخل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مباراته ضد مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الجمعة، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالقميص الأخضر.

وخلص الاجتماع الفني، الذي يسبق المواجهة، التي سيحتضنها ملعب 1 نونبر بمدينة تيزي وزو الجزائرية، إلى ارتداء الرجاء القميص الأخضر، بينما يدخل المضيف المباراة باللون الأصفر.

وينطلق اللقاء، الذي سيتولى قيادته الحكم الرواندي، لويس هاكيزيمانا، في الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، علما أن المجموعة تضم، أيضا، الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بنقطة وحيدة عن الرجاء الوصيف، الذي يبتعد بـ3 نقاط عن شبيبة القبائل ثالث الترتيب، بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير بنقطة واحدة.