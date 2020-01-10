في ذكرى الثورة يناير.. محمد علي يدعو المصريين إلى الاحتجاج ضد السيسي

عاد الممثل، ورجل الأعمال المصري، محمد علي إلى الواجهة مرة أخرى، بعد توجيهه دعوة إلى الشعب المصري، من أجل النزول، يوم 25 يناير الجاري، إلى ميدان التحرير ضد نظام السيسي

وأكد محمد علي أن، يوم 25 يناير الجاري، سيكون يوما حاسما للشعب المصري، من أجل إنهاء مسيرة الرئيس السيسي، والإعلان عن بداية مشوار سياسي جديد بعيد عن حكم العسكر.

ودعا رجل الأعمال المصري، عبر فيديو، نشره عبر صفحته في “فايسبوك” الرئيس السيسي إلى عدم منع الشعب المصري من النزول إلى ميدان التحرير، وقال: لو قمت بمنع الشعب من النزول إلى شوارع مصر، ومنعهم من الاحتفال بذكرى الثورة، فهذا يعني أنك مرتبك، وخائف، وجبان”.

واعتبر محمد علي أن يوم 25 يناير الجاري، هو آخر تحد بينه والسيسي، منذ إعلان معارضته له، قبل ثلاثة شهور. كما شدد على أن الكلمة الفيصل ستبقى للشعب في حال قرر النزول ضد الرئيس .

وكان محمد علي قد اشتهر، قبل أشهر، بنشره لفيديوهات، بث من خلالها أسرارا حول النظام المصري، ولقيت دعوته الأخيرة للاحتجاج، قبل ثلاثة شهور، تجاوبا شعبيا كبيرا، وإقبالا إعلاميا واسعا في العالم العربي.