دمنات.. جرافة تدهس مسنا أثناء أشغال تهيئة الطريق! 

لقي شيخ مسن مصرعه، أمس الخميس، بعدما دهسته جرافة كانت تقوم بأشغال تهيئة الطريق بدوار أيت الكاتب بجماعة تديلي ضواحي دمنات.

وحسب مصادر محلية، فإن جرافة من الحجم الكبير تسببت في كسور لرجل، في الثمانينات من عمره، أثناء أشغال الطريق .

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية نقل على إثر الحادث، على وجه السرعة، إلى مستشفى محمد السادس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تيدلي إلى عين المكان، حيث جرى فتح تحقيق حول الحادث.