لبنان: إصابات واعتقالات في مواجهات بين محتجين وقوى الأمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات بين متظاهرين قوى الأمن اللبنانية في الاحتجاجات التي استأنفت منذ مساء الأمس، الخميس، على الأوضاع الاقتصادية وتكليف حسان دياب برئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إصابة 14 عسكريا إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل محتجين، بمنطقة البداوي في مدينة طرابلس، شمالي البلاد.

ووفق بيان صادر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "عددا من الشبان أقدموا، أمس، الخميس، على قطع الطريق العام في منطقة البداوي بواسطة الحجارة الإسمنتية، وعلى الفور تدخلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق".

وأضاف أن "الشبان أقدموا على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة 14 عسكريا بجروح مختلفة".

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وأوضح البيان أنه "تم توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة العسكريين أثناء قطع الطرقات". ولفت إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق في الحادثة.

كما شهدت بيروت، اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام بلدية العاصمة؛ رفضا لـ"الهدر والفساد المستشري" في البلدية.

وحسب مصادر صحافية، فإن الوقفة قوبلت باعتراض عدد من الأشخاص على الشعارات التي تُرفَع وتدعو إلى استقالة الأعضاء ورئيس البلدية جمال عيتاني والمحافظ زياد شبيب. وأشارت المصادر إلى وقوع مناوشات بين الطرفين، دفع قوة من مكافحة الشغب إلى التدخل للفصل بينهما.

وينتشر في محيط البلدية كل من الجيش وقوى الأمن، لمنع أي مواجهة.

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة رفضا للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.