التخطيط : اعتماد الأقضية والنواحي لأغراض قانون الانتخابات من اختصاص البرلمان والمفوضية

أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة، عن تزويدها مجلس النواب باسماء وأعداد الأقضية والنواحي المرتبطة بجميع المحافظات ، وعدد سكانها المعتمدة لغاية عام ٢٠١٩ ، بناء على طلب المجلس ، لأغراض قانون الانتخابات الجديد. وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب طلب من الوزارة تزويده بكشف تفصيلي عن عدد الأقضية والنواحي المعتمدة لعدة سنوات بعد عام ٢٠٠٣"، مبينا ان "عدد الأقضية المعتمدة لغاية عام ٢٠١٩ بلغ (١٦٨) قضاء في جميع المحافظات".



وأضاف الهنداوي، أن "آلية اعتماد الوحدات الادارية المتمثلة بالاقضية والنواحي في اجراء الانتخابات، هي من اختصاص مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".



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