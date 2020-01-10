اعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران يوم 3 يناير أسقط على الأرجح بصاروخ إيراني، داعيا سلطات ايران الى التعاون في التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الناتو: الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.