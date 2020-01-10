هولندا ترجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني

رجّح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، الجمعة، أن صاروخاً إيرانياً أسقط الطائرة الأوكرانية، وإن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية ستعتمد على رد فعل طهران تجاه نتائج التحقيق.
وقال بلوك في حديثه للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل :"من المحتمل جدا أن الطائرة تم إسقاطها بصواريخ إيرانية".
وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان من الضروري فرض عقوبات على إيران، أكد بلوك أن "الأمر يعتمد على رد فعل إيران تجاه نتيجة التحقيق المستقل في المسألة".
يذكر أن كلا من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا كانت رجحت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، يوم الأربعاء الماضي، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، في حين أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ، وأن الطيار كان ينوي العودة للمطار.
وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان من الضروري فرض عقوبات على إيران، أكد بلوك أن "الأمر يعتمد على رد فعل إيران تجاه نتيجة التحقيق المستقل في المسألة".
يذكر أن كلا من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا كانت رجحت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، يوم الأربعاء الماضي، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، في حين أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ، وأن الطيار كان ينوي العودة للمطار.
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