وزير خارجية هولندا يرجح إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

آثار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران- أرشيفية

رجح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، الجمعة، أن يكون صاروخ إيراني وراء سقوط الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الخطوات التالية للاتحاد الأوروبي ستعتمد على استجابة طهران لنتائج التحقيق.

وقال بلوك، في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، إنه "من المرجح فعلا أن تكون الطائرة سقطت بصواريخ إيرانية".

وردا على سؤال عما إذا كان يجب فرض عقوبات على إيران، أكد بلوك أن "الخطوات التالية تتوقف على رد الفعل الإيراني على نتائج تحليل مستقل"، مطالبا الاتحاد بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر، في تصريحات صحفية: "من المهم جدا بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي".

وذلك بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني".

من جانبها، طالبت الحكومة الألمانية إيران بكشف شامل عن ملابسات حادثة تحطم الطائرة.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الجمعة: "لا تتوفر لدينا معلومات عن السبب المحتمل لسقوط الطائرة".

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن مصادر استخبارية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران في تسليم الصندوقين الأسودين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.