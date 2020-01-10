العراق يطالب أمريكا بإرسال مندوبين لبحث آليات انسحاب قواتها‎

طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.

وأكد عبدالمهدي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحسب بيان، أن "العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن "أولوياته تنحصر في محاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "العراق يرفض جميع العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي تناولا التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة".

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ولفت عبدالمهدي إلى أن "هناك قوات أمريكية تدخل للعراق وطائرات مسيرة أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة".

من جهته، وعد وزير الخارجية الأمريكي "بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق".

وأكد الطرفان، بحسب البيان، "أهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين".

وكان البرلمان العراقي، صوت، الأحد في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني بعد أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.