السيسي وبوتين يؤكدان أهمية التهدئة حفاظا على أمن الخليج

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين أهمية التهدئة وعدم التصعيد في منطقة الخليج؛ حفاظا على أمنها وسلامة استقرارها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي مع بوتين، اليوم الجمعة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

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وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد السيسي تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه؛ أكد بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.