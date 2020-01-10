وزير هولندي: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية على الأرجح

قال وزير الخارجية الهولندي اليوم الجمعة إن من المرجح للغاية أن يكون صاروخا إيران وراء سقوط طائرة أوكرانية مضيفا أن الخطوات التالية للاتحاد الأوروبي ستعتمد على استجابة طهران لنتائج التحقيق.
وقال ستيف بلوك للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل "من المرجح فعلا أن تكون الطائرة سقطت بصواريخ إيرانية".
وردا على سؤال عما إذا كان يجب فرض عقوبات على إيران قال بلوك "الخطوات التالية تتوقف على رد الفعل الإيراني (على نتائج تحليل مستقل)".
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