الهجمات الإيرانية على العراق تخدم تنظيم داعش الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قال مراقبون ومحللون عسكريون أن الهجمات التي شنتها السلطات الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق خدمت تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن تلك الهجمات دفعت بالتحالف الدولي ضد داعش إلى تعليق أنشطته العسكرية في العراق في الوقت الحالي .



ويرى المراقبون أن التحركات الإيرانية في إطار مساعيها للإنتقام لمقتل قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية فجر الجمعة الماضية، لن تستفيد منها إلا التنظيمات الإرهابية .. موضحة أن تلك الهجمات إستهدفت قواعد تتمركز في قوات دولية من جنسيات متعددة .

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وأمس علق التحالف الدولي الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وتشمل الأنشطة التي تم تعليقها التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش .

وقال التحالف في بيان له على حسابه في تويتر، أنه يركز جهوده في خمسة مجالات، وعلى الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل.

وأضاف "ننتظر مزيداً من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحًا لها البقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير/ كانون الثاني" .. معرباً عن إعتقاده أن مواصلة القتال ضد داعش من ضمن المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، من بينهم العراق.