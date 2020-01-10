 مغربي لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

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ناقشت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن، اليوم الجمعة، مع هيئة تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة المغربية، التعاون بين الهيئتين وإمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم لخطة برامجية خلال الشهرين القادمين .

اللقاء الذي رأسه من الجانبين رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أفراح بادويلان ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الدكتور محمد الراشدي، اكد على البدء بخلق مسارات تعاون مشتركة في مجالات تعزيز القدرات للعاملين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم العون المشترك في إطار لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.

وقالت رئيس الهيئة افراح بادويلان "ان آفاق التعاون مع المغرب في هذا المجال يشكل خطوة هامة للهيئة في اليمن ويعيد لها جزء هام من دورها الريادي الذي هو في الأساس دعامة حقيقية في طريقنا نحو استعادة الدولة في اليمن وتعزيز مسار القانون والسلام.

بدوره أكد المسؤول المغربي استعداد الهيئة المغربية للنزاهة تقديم كافة أوجه الدعم والخبرات بما فيه تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقاسم الخبرات والتجارب معها.

حضر اللقاء سفير اليمن في المغرب عزالدين الاصبحي وعدد من أعضاء الهيئة في البلدين.