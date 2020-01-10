خبير عسكري إماراتي : تنفيذ إتفاق الرياض فيه مصلحة للمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أكد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، على اهمية تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية ومصفوفة التنفيذ التي جرى توقيعها البارحة بإشراف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة المملكة العربية السعودية .

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وقال الكعبي في تغريدة له بتويتر، تنفيذ الاتفاق فيه مصلحة للمنطقة .. مؤكداً أن على الحكومة اليمنية فرض سيطرتها على من ينسبون لها .

وأضاف "وباعتقادي هذا لا يقل اهميه عن سحب ونشر القوات" .. لافتاً إلى أن بناء الثقة هام جداً ورعاية المملكة للاتفاق وجهودها الخيرة بإذن الله مفتاح استقرار للمنطقة .

ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي على اتفاق الرياض الذي يهدف إلى انهاء المشكلات في المناطق المحررة وتوحيد الصفوف نحو إستكمال تحرير اليمن من مسلحي ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .