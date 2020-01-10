إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

تصدَّت القوَّات المشتركة والمقاومة المُسَلَّحَة الجنوبيَّة في قعطبة بمحافظة الضالع، لهجوم كبير شنَّته قوَّات مليشيا الحُوثي المدعومة إيرانيًّا في قطاع الفاخر ـ حبيل العبدي ـ باب غلق غربي مديريَّة قعطبة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري فؤاد قائد جباري.

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وأضاف المتحدث أنَّ الهجوم الذي قامت به مليشيا الحُوثي من عدة جبهات في قطاع الفاخر غرب مديريَّة قعطبة تمَّ كسره وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحُوثي.

وأشار إلى أنَّ هجوم القوَّات الغازية كان من ثلاث جبهات في قطاع الفاخر (باب غلق، حبيل العبدي، تبة عُثمان) وتمكّنت القوات عقب مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة من صدِّ الهجوم وتكبَّيد المهاجمين خسائر في العديد والعتاد.

وأكّد أن جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع تشهد هدوءاً بعد المواجهات العنيفة وأن الوضع حالياً تحت السّيطرة بشكل كامل.