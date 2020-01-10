- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
تصدَّت القوَّات المشتركة والمقاومة المُسَلَّحَة الجنوبيَّة في قعطبة بمحافظة الضالع، لهجوم كبير شنَّته قوَّات مليشيا الحُوثي المدعومة إيرانيًّا في قطاع الفاخر ـ حبيل العبدي ـ باب غلق غربي مديريَّة قعطبة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري فؤاد قائد جباري.
وأضاف المتحدث أنَّ الهجوم الذي قامت به مليشيا الحُوثي من عدة جبهات في قطاع الفاخر غرب مديريَّة قعطبة تمَّ كسره وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحُوثي.
وأشار إلى أنَّ هجوم القوَّات الغازية كان من ثلاث جبهات في قطاع الفاخر (باب غلق، حبيل العبدي، تبة عُثمان) وتمكّنت القوات عقب مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة من صدِّ الهجوم وتكبَّيد المهاجمين خسائر في العديد والعتاد.
وأكّد أن جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع تشهد هدوءاً بعد المواجهات العنيفة وأن الوضع حالياً تحت السّيطرة بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.