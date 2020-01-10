اخبار العالم

إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

تصدَّت القوَّات المشتركة والمقاومة المُسَلَّحَة الجنوبيَّة في قعطبة بمحافظة الضالع، لهجوم كبير شنَّته قوَّات مليشيا الحُوثي المدعومة إيرانيًّا في قطاع الفاخر ـ حبيل العبدي ـ باب غلق غربي مديريَّة قعطبة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري فؤاد قائد جباري.

Advertisements

 وأضاف المتحدث أنَّ الهجوم الذي قامت به مليشيا الحُوثي من عدة جبهات في قطاع الفاخر غرب مديريَّة قعطبة تمَّ كسره وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحُوثي. 

وأشار إلى أنَّ هجوم القوَّات الغازية كان من ثلاث جبهات في قطاع الفاخر (باب غلق، حبيل العبدي، تبة عُثمان) وتمكّنت القوات عقب مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة من صدِّ الهجوم وتكبَّيد المهاجمين خسائر في العديد والعتاد. 

وأكّد أن جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع تشهد هدوءاً بعد المواجهات العنيفة وأن الوضع حالياً تحت السّيطرة بشكل كامل.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط هجوم كبير لمليشيا الحُوثي بالضالع  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا