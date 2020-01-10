شهيد خلال صلاة الجمعة بحيس وقذائف الحوثي صوب المشتركة بالتحيتا بالحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020 استشهد مواطن، وهو يصلي الجمعة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، برصاص مليشيات الحوثي. وأوضحت مصادر محلية، أن مواطنا استشهد وهو يؤدي صلاة الجمعة داخل مسجد قرية بيت مغاري في حيس برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية. وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفا مواقع القوات المشتركة جنوب غرب مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة.

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