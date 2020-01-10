عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

عرف على النشرة التنبيهية المتوقعة للطقس خلال ال 24ساعة القادمة



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة.

Advertisements

وبحسب المركز، فإنه من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية فقد تبين بان كتلة هوائية باردة وجافة قادمة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ستؤثر على أجزاء واسعة من بلادنا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد : ان يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة على محافظات (صعده ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء واجزاء من اب والضالع وجبال لحج وابين ) وبارد نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.